Adıyaman'da aç kalan kuşlar unutulmadı - Haberler
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Adıyaman'da aç kalan kuşlar unutulmadı

Adıyaman'da aç kalan kuşlar unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman'da, birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan kuşlar için vatandaşlar pencerelerinin önüne yiyecek bırakıyor.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan kuşlar için vatandaşlar pencerelerinin önüne yiyecek bırakıyor.

Birkaç gündür kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için vatandaşlar kendilerine ait evlerinin önüne yiyecek bıraktı. Vatandaşların soğuk havada aç kalan kuşları beslemesi ise görenler tarafından takdir topladı. Kimi pencere önüne bıraktığı yiyeceklerle kimi ise evlerinin bahçesine yiyecek bırakarak kuşların karnını doyurmaya çalıştı. - ADIYAMAN

Adıyaman'da aç kalan kuşlar unutulmadı

Adıyaman'da aç kalan kuşlar unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, kar, Yerel, Haber

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