Adıyaman'da abdest alan kişinin cebinden para çalan şüpheli yakalandı

01.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:08

Adıyaman'da abdest alan bir kişinin cebinden 10 bin lira çaldığı ileri sürülen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sıratut Camisi'nde abdest alan bir kişinin ceketinin cebinden 10 bin lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmaları sonucu plakası belirtilmeyen otomobildeki şüpheliyi kent merkezinde paralarla yakaladı.

Gözaltına alınan İ.Ç, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Çalınan 10 bin lira sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA