Adıyaman'da 99 ev karantinaya alındı

Adıyaman'daki 99 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

Adıyaman'daki 99 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 99 ev karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül