Adıyaman'da 99 ev karantinaya alındı
14.10.2020 16:49 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:52
Adıyaman'daki 99 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
Adıyaman'daki 99 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 99 ev karantinaya alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül