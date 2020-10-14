Adıyaman'da 99 ev karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adıyaman'da 99 ev karantinaya alındı

14.10.2020 16:49 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:52
Adıyaman'da 99 ev karantinaya alındı

Adıyaman'daki 99 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

Adıyaman'daki 99 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 99 ev karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Donald Trump Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Merve Boluğur Erdem Tepegöz
Spor Ozan Tufan Ozan Kabak Erol Bulut Metin Oktay Mbaye Diagne
Daha Fazla Ekim Apple Kadir Şeker Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da 99 ev karantinaya alındı - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 16:52:25. #1.14#
title