Adıyaman'da 96 adres karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adıyaman'da 96 adres karantinaya alındı

Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 96 adres karantina altına alındı.

Adıyaman'da 96 adres karantinaya alındı
23.08.2020 16:58 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:02

Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 96 adres karantina altına alındı.

Adıyaman merkezde 1 günde 96 adres karantina altına alındı. Covid-19 testi pozitif çıkan 102 kişiden dolayı 96 adres, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 102 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 96 adresin karantina alınmasına karar verdi.

Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Bahçecik, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Mehmet Akif, Musalla, Mimar Sinan, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Yenimahalle, Yavuz Selim ve Yenisanayi Mahalleleriyle Sarıharman, Kayaönü, İnceler, Uludam Köyleri ile Kömür Beldesinde bulunan 96 adreste 102 kişi karantina altına alındı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Ekonomi
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi 3. Sayfa
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu 3. Sayfa
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek Ekonomi
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Ekonomi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi Güncel
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi
Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu
Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı
Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Milli filimiz 'İzmir', 3 ton ağırlığa ulaşarak yetişkinliğe adım attı
Milli filimiz 'İzmir', 3 ton ağırlığa ulaşarak yetişkinliğe adım attı
Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor
Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü
İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü
Giresun'daki sel felaketine yardıma giderken dereye düşüp kayboldular
Giresun'daki sel felaketine yardıma giderken dereye düşüp kayboldular
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Yaşar Güler Donald Trump Devlet Bahçeli
Magazin Murat Boz Can Yaman Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Jose Sosa Fuat Çapa Metin Oktay Gökhan Gönül Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Kaza Dereli Giresun
Şu an buradasınız: Adıyaman'da 96 adres karantinaya alındı - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 17:07:27. #1.14#
title