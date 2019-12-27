Adıyaman'da 94 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
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Adıyaman'da 94 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 94 yerleşim biriminin yolu kapandı.

27.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:04
Adıyaman'da 94 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 94 yerleşim biriminin yolu kapandı.


Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Çelikhan, Kahta ve Sincik ilçelerinde toplam 34 köy ve 60 mezraya ulaşımın sağlanamadığını söyledi.


Karla mücadele çalışmalarının sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin aralıksız görev yaptığını belirtti.

Kaynak: AA
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