Adıyaman'da 90 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
16.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:56
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 90 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 90 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 90 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül