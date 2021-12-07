Adıyaman'da 9 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 9 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 9 öğrenci, öğle arasında okul dışında lahmacun yedi.

Bir süre sonra bulantı, karın ağrısı ve baş dönmesi hissi yaşayan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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