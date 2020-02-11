Adıyaman'da, 9 köye ulaşım sağlanamıyor
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Adıyaman'da, 9 köye ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da, kar yağışlarından dolayı 9 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

11.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:41
Adıyaman'da, 9 köye ulaşım sağlanamıyor

'da, kar yağışlarından dolayı 9 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.


Adıyaman'ın ve ilçesinde yağan kar yağışından dolayı köy yolları ile köylere bağlı mezraların yollar ulaşıma kapandı. Çelikhan ilçesinde 4, Sincik ilçesinde 5 olmak üzere toplam 9 köy yolu ile bu köylere bağlı 18 mezranın yolları ulaşıma kapandı.


Kapanan yolların açıklaması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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