Adıyaman'da, 9 köye ulaşım sağlanamıyor
Adıyaman'da, kar yağışlarından dolayı 9 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman'da, kar yağışlarından dolayı 9 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Adıyaman'ın Sincik ve Çelikhan ilçesinde yağan kar yağışından dolayı köy yolları ile köylere bağlı mezraların yollar ulaşıma kapandı. Çelikhan ilçesinde 4, Sincik ilçesinde 5 olmak üzere toplam 9 köy yolu ile bu köylere bağlı 18 mezranın yolları ulaşıma kapandı.
Kapanan yolların açıklaması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar sürdürülüyor. - ADIYAMAN