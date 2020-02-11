Adıyaman'da, 9 köye ulaşım sağlanamıyor

11.02.2020 14:41 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:41

Adıyaman'da, kar yağışlarından dolayı 9 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.



Adıyaman'ın Sincik ve Çelikhan ilçesinde yağan kar yağışından dolayı köy yolları ile köylere bağlı mezraların yollar ulaşıma kapandı. Çelikhan ilçesinde 4, Sincik ilçesinde 5 olmak üzere toplam 9 köy yolu ile bu köylere bağlı 18 mezranın yolları ulaşıma kapandı.



Kapanan yolların açıklaması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA