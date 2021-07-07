Adıyaman'da 9 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 evde karantina başlatıldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 evde karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar kapsamında farklı mahallelerdeki 9 ev karantinaya alındı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül