Adıyaman'da 9 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 evde karantina başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 evde karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar kapsamında farklı mahallelerdeki 9 ev karantinaya alındı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül