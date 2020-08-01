Adıyaman'da 9 ev karantinaya alındı Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Alitaşı, Cumhuriyet, İmamağa, Malazgirt, Sümerevler, Yavuz Selim, Yunus Emre ve Yeni mahallerindeki 9 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA