Adıyaman'da 9 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 evde karantina uygulaması başlatıldı.
01.08.2020 15:21 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:48
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Alitaşı, Cumhuriyet, İmamağa, Malazgirt, Sümerevler, Yavuz Selim, Yunus Emre ve Yeni mahallerindeki 9 evde karantina uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: AA