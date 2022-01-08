Adıyaman'da 896 adet sentetik hap ele geçirildi - Haberler
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Adıyaman'da 896 adet sentetik hap ele geçirildi

Adıyaman'da 896 adet sentetik hap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da polisin durdurduğu bir araç içerisinde 896 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da polisin durdurduğu bir araç içerisinde 896 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri F.K. ve U.E. isimli şahısların Adıyaman'a yüklü miktarda sentetik ecza malzemesi getirip dağıtım yapacakları bilgisi alındı.

Adıyaman girişinde şahısların içinde bulunduğu araca operasyon yapıldı. Aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu özelliği bulunan 896 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 2 şahıs savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. - ADIYAMAN

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