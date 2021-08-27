Adıyaman'da 89 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'daki 89 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Adıyaman'daki 89 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Buna göre farklı mahallelerdeki 89 ev karantinaya alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül