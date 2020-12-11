Adıyaman'da 86 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
11.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:42
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 86 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 86 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince farklı mahallelerdeki 86 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül