Adıyaman'da 81 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
16.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:12
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 81 ev karantina altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül