Adıyaman'da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

ADIYAMAN'da, koronavirüs önlemleri kapsamında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Adıyaman'da saat 21.00'de başlayan kısıtlama ile cadde ve sokaklar boşaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan uygulama noktalarında ise dışarıda olanlar uyarıldı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da Eskisaray Mahallesi'nde bulunan uygulama noktasına gelerek polis ekiplerinin ve vatandaşların yeni yılını kutlayarak sıcak çorba ikramında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN