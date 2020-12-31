Adıyaman'da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Adıyaman'da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

31.12.2020 22:32 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:36
Adıyaman'da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

ADIYAMAN'da, koronavirüs önlemleri kapsamında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

ADIYAMAN'da, koronavirüs önlemleri kapsamında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Adıyaman'da saat 21.00'de başlayan kısıtlama ile cadde ve sokaklar boşaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan uygulama noktalarında ise dışarıda olanlar uyarıldı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da Eskisaray Mahallesi'nde bulunan uygulama noktasına gelerek polis ekiplerinin ve vatandaşların yeni yılını kutlayarak sıcak çorba ikramında bulundu.


Adıyaman'da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Adıyaman'da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Adıyaman'da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Adıyaman'da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Adıyaman'da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Adıyaman'da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Adıyaman'da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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