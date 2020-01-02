Adıyaman'da 8 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor

02.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:54

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 8 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı sonucu Sincik ve Kahta ilçelerinde toplam 2 köy ve 6 mezranın yolunun kapandığını bildirdi.

Erdoğan, dozer, greyder, kepçe ve servis araçlarıyla yaklaşık 20 kişilik ekibin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA