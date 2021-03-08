Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
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Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

08.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:04
Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Adıyaman'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adıyaman'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kent merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Demokrasi Parkında karanfil dağıtımıyla başlayan programa, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın eşi Serinay Çuhadar, Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş'in eşi Zülal Kızılgüneş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın eşi Hürmet Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'un eşi Aysun Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'un eşi Ümit Yeşilyurt, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in eşi Şule Ergüder, Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş'un eşi Halime Gündoğmuş ve Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik katıldı.

Etkinlik kapsamında protokol eşleri cadde ve sokaklarda bulunan kadınlara, kadın esnaflara karanfil dağıtarak onların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Protokol eşleri daha sonra Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerine geçerek burada görev yapan kadınlara da karanfiller dağıtarak günlerini kutladı. Düzenlenen etkinlikle ilgili olarak konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın eşi Serinay Çuhadar, "Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Her günümüz böyle olur inşallah. Kadınlarımıza sevgi ve selamlar sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
Adıyaman'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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