Adıyaman'da 78 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 78 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, son 2 günde farklı mahallelerdeki 78 evde karantina uygulanmasına başlandı.

Bu arada, merkeze bağlı Yaylakonak beldesinde ve Karaçalı Mahallesi'nde Kovid-19 vakaları görülmesi nedeniyle karantina tedbirleri uygulandığı ve okullarda yüz yüze eğitime karantina süresince ara verildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül