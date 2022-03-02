Adıyaman'da 78 ev Kovid-19 karantinasına alındı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 78 evde karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 78 ev karantinaya alındı.