Adıyaman'da 75 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Adıyaman'da 75 kök Hint keneviri ele geçirildi

Adıyaman'da 75 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Mülk köyü kırsalında yasa dışı kenevir yetiştirildiğini tespit etti.

Ekipler yaptıkları aramada, 75 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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