Adıyaman'da 75 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da 75 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Adıyaman'da 75 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda çeşitli mahallelerdeki 75 evde karantina uygulamasına başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül