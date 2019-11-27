Adıyaman'da 700 öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı

27.11.2019 11:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:38

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile 23 Nisan İlkokulunun öğrencileriyle bir araya gelerek kıyafet yardımı yaptı.

Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteğiyle her yıl iki defa ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduklarını belirtti. Kış mevsiminin gelmesiyle kışlık kıyafet ihtiyacının oluştuğunu aktaran Uslu, şöyle devam etti:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yardıma muhtaç olan öğrenciler tespit ediliyor. Bizler de kışlık kıyafet yardımlarını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 700 öğrenciye kıyafet yardımı yaptık. Yaptığımız sosyal yardım Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin eğitime verdiği önemi gösteriyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Alagöz ise yardımdan yararlanan 700 öğrenciden 200'ünün 23 Nisan İlkokulunda olduğunu belirterek hayırseverlerden eğitime destek vermelerini beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA