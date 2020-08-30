Adıyaman'da 70 hektar ormanlık alan yandı
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Adıyaman'da 70 hektar ormanlık alan yandı

Adıyaman'da 70 hektar ormanlık alan yandıADIYAMAN'da, çıkan yangında 70 hektar ormanlık alan zarar gördü.

30.08.2020 17:38 | Son Güncelleme: 30.08.2020 17:46

Adıyaman'da 70 hektar ormanlık alan yandı

ADIYAMAN'da, çıkan yangında 70 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Dağ Kuyucak ve Taşgedik köyleri arasında bulunan ormanlık alanda, sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, belediye ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle çam ve badem ağaçlarına sıçrayan yangına müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Alevlerin 70 hektarlık alana zarar verdiği öğrenildi.

Adıyaman'da 70 hektar ormanlık alan yandı

Kaynak: DHA

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