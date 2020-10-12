Adıyaman'da 70 ev karantinaya alındı

Adıyaman'daki 70 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Adıyaman'daki 70 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 70 ev karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül