Adıyaman'da 70 ev karantinaya alındı
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Adıyaman'da 70 ev karantinaya alındı

12.10.2020 21:15 | Son Güncelleme: 12.10.2020 21:15
Adıyaman'da 70 ev karantinaya alındı

Adıyaman'daki 70 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Adıyaman'daki 70 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 70 ev karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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