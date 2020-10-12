Adıyaman'da 70 ev karantinaya alındı
12.10.2020 21:15 | Son Güncelleme: 12.10.2020 21:15
Adıyaman'daki 70 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Adıyaman'daki 70 evde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 70 ev karantinaya alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül