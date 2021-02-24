Adıyaman'da 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
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Adıyaman'da 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

24.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:54
Adıyaman'da 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Kent genelinde dün geceden itibaren etkisini sürdüren fırtına nedeniyle çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı.

İl merkezi ile Kahta ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen 7 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Tedavi altına alınan kişilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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