Adıyaman'da 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
24.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:54
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.
Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.
Kent genelinde dün geceden itibaren etkisini sürdüren fırtına nedeniyle çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı.
İl merkezi ile Kahta ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen 7 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.
Tedavi altına alınan kişilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya