Adıyaman'da 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Adıyaman'da, 7.kattan düşerek ağır yaralanan kadın, 33 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı yakınlarında bulunan bir ikametin balkonunda dışarıyı seyreden 23 yaşındaki S.A., isimli kadın 19 Kasım 2020 tarihinde dengesini kaybederek aşağıya düşmüş olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan S.A., vermiş olduğu 33 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. S.A'nın cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı