Adıyaman'da 7 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da 7 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Adıyaman'da 7 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 7 ev karantinaya alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül