Adıyaman'da 7 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 evde karantina başlatıldı.
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 evde karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Buna göre farklı mahallelerdeki 7 ev karantinaya alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül