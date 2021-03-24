Adıyaman'da 66 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 66 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 66 evde karantina uygulanmaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz