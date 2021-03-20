Adıyaman'da 65 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
20.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:11
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 65 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz