Adıyaman'da 65 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Adıyaman'da 65 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

20.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:11
Adıyaman'da 65 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 65 evde karantina uygulanmaya başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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