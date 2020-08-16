Adıyaman'da 64 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 64 evde karantina uygulaması başlatıldı.
16.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:49
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 64 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkınca İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 64 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Kaynak: AA