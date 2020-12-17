Adıyaman'da 63 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
17.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:22
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 63 ev için karantina kararı verildi.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 63 ev için karantina kararı verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 63 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül