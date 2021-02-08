Adıyaman'da 62 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
08.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:16
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 62 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 62 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda son iki günde farklı mahallelerdeki 62 ev karantinaya alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül