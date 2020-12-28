Adıyaman'da 62 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
28.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:39
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 62 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 62 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, son iki günde farklı mahallelerdeki 62 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül