Adıyaman'da 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı
06.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:34
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Doluca köyü yakınlarında iki aile arasında çıkan; 6 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yaptığı soruşturma kapsamında 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden ardından jandarmaya götürülen 6 zanlının işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül