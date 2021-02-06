Adıyaman'da 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı
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Adıyaman'da 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

06.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:34
Adıyaman'da 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Doluca köyü yakınlarında iki aile arasında çıkan; 6 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yaptığı soruşturma kapsamında 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden ardından jandarmaya götürülen 6 zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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