Adıyaman'da 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kahta 02 Spor Kulübünde 6 futbolcu ile 1 yardımcı antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kahta 02 Spor Kulübünde 6 futbolcu ile 1 yardımcı antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüp Başkanı Musa Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüz Kahta 02 Spor, Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta Karaman Belediye Spor Kulübüyle 3 Mart Çarşamba günü saat 14.00'de Karaman'da karşılaşacaktır. Müsabaka öncesi yapılan testlerde 6 futbolcumuz ve 1 yardımcı antrenörümüzün Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya