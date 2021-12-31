Adıyaman'da 6 ev Kovid-19 karantinasına alındı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 6 evde karantina uygulaması başlatıldı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 6 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda, 6 ev karantinaya alındı.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet