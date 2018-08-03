Adıyaman'da 6 Ayda 2 Milyon 316 Bin 999 Yolcu Taşındı

Adıyaman şehir içi minibüs taşımacılığı yapan Özel Halk Otobüsü Kolej, 2018 yılının ilk 6 ayında 2 milyon 316 bin 999 yolcu taşıdı.

2018 yılının ilk 6 ayında 2 milyon 316 bin 999 yolcuya hizmet verdiklerini belirten Adıyaman özel Halk Otobüsü Kolej Durağı Başkanı Abdulkadir Ergün, Adıyaman'a hizmet etmekten mutlu olduklarını dile getirdi.

Hizmet etmek için her daim hazır olduklarını belirten Başkan Ergün, "Biz Adıyaman'da şehir içi minibüs taşımacılık yapan büyük hatlardan biriyiz. Adıyaman'da 6 aylık bilançomuzda 2,5 Milyon'a yakın yolcu taşıması yaptık. Yalnız mağdur olduğumuz birkaç konu var. Öncelikle en başta gelen konulardan birisi, bir başkasının yerine ücretsiz kartların basılması. Bizler elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz zaten ama yolcularımız genelde bir yakınının ücretsiz akbilini alarak kullanıyor ve o şekilde araçlara binmeye çalışıyor. Her ay onlarca karta el koymak zorunda kalıyoruz. Cüzdanına ve kimliğine bakıyoruz ki kart bir başkasının ve şoförlerimiz hemen karta el koyup bizlere getiriyor bizde, bizden daha üst mercilere söyleyerek kartların iptalini sağlıyoruz. Engelinden dolayı, yaş oranından dolayı ücretsiz kart sahibi olanlar lütfen kartlarını bir başkalarına vererek kullandırmasınlar. Bir bu şekilde olan kişileri fark ettiğimizde kartlarına direk el koyuyoruz. Bu durumun yaşanmaması ve kimsenin mağdur olmaması için kartlarını bir başkasına kullandırmasın.

Yolcularımızın canları ve emanetleri bizlere emanet bizler bu hassasiyetlerimizin farkındayız ve ona göre şoförlerimize de her yaptığımız toplantılarda bu hususlara dikkat etmesi gerektiğini belirtiyoruz. Ne yazık ki son zamanlarda ücretsiz kart sayısı hızla artmaktadır. Bizler ortalama olarak ayda 60 bin civarında ücretsiz taşıma işlemi yapıyoruz ve devletin bize ödediği miktar 3'te birine denk geliyor. Yani çalıştığımız anca mazot paramıza yetiyor. Kazandığımız para şoför parasına yetmiyor. Hat sahipleri şoförlerimizin aylıklarını kendi ceplerinden ödemek zorunda kalıyor. Bizler yetkililerimizden sesimizi duymalarını istiyoruz. Lütfen bizlere bu konuda yardımcı olsunlar" diye konuştu. - ADIYAMAN