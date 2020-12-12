Adıyaman'da 56 saatlik kısıtlama başladı
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Adıyaman'da 56 saatlik kısıtlama başladı

12.12.2020 01:00 | Son Güncelleme: 12.12.2020 01:05
Adıyaman'da 56 saatlik kısıtlama başladı

Adıyaman'da 56 saatlik kısıtlama başladı ADIYAMAN'da, 56 saat sürecek olan ve sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı.

Adıyaman'da 56 saatlik kısıtlama başladı
ADIYAMAN'da, 56 saat sürecek olan ve sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile Türkiye genelinde uygulanan 56 saat sürecek olan ve 11 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Adıyaman'da da başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde denetim gerçekleştirirken belediye görevlileri de temizlik çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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