54 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Erzurum'a sevk edildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da tedavi gören 54 yaşındaki kalp hastası, ambulans uçakla Erzurum'a sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçirdiği kalp krizi sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Veysi Coşkun'un, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı üzerine Erzurum'a nakledilmesi kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrası hazırlanan uçak ambulansla Adıyaman Havaalanı'ndan alınan hasta, Erzurum Havalimanı'na gönderildi.

Coşkun, daha sonra ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.