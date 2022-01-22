54 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Erzurum'a sevk edildi - Haberler
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54 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Erzurum'a sevk edildi

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da tedavi gören 54 yaşındaki kalp hastası, ambulans uçakla Erzurum'a sevk edildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da tedavi gören 54 yaşındaki kalp hastası, ambulans uçakla Erzurum'a sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geçirdiği kalp krizi sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Veysi Coşkun'un, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı üzerine Erzurum'a nakledilmesi kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrası hazırlanan uçak ambulansla Adıyaman Havaalanı'ndan alınan hasta, Erzurum Havalimanı'na gönderildi.

Coşkun, daha sonra ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

54 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Erzurum'a sevk edildi

54 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Erzurum'a sevk edildi

54 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Erzurum'a sevk edildi

54 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Erzurum'a sevk edildi

54 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Erzurum'a sevk edildi

54 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Erzurum'a sevk edildi

54 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Erzurum'a sevk edildi

54 yaşındaki hasta, ambulans uçakla Erzurum'a sevk edildi

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Ambulans, Erzurum, Kalp, Güncel, Haber

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