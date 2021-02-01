Adıyaman'da 54 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
01.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:10
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 3 günde 54 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 3 günde 54 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, son 3 günde farklı mahallelerdeki 54 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül