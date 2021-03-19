Adıyaman'da 53 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
19.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:50
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 53 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 53 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 53 ev karantinaya alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül