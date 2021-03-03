Adıyaman'da 50 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
03.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:28
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 50 evde karantina uygulamasına başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül