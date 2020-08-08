Adıyaman'da 50 adres karantina altına alındı
Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 56 kişi nedeniyle 50 adres karantina altına alındı.
08.08.2020 12:36 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:04
Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 56 kişi nedeniyle 50 adres karantina altına alındı.
Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, Adıyaman'daki korona virüs testi pozitif çıkan 56 kişi nedeniyle 50 adresin karantina altına alınması yönünde kara verdi.
Adıyaman merkezde Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, Karapınar, Kayalık, Mehmet Akif, Siteler, Sıratut, Turgut Reis, Siteler, Yenimahalle, Altınşehir, Barbaros Hayrettin ve Kayalık Mahallelerindeki adresler karantina altına alındı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA