Adıyaman'da 5 yıl hapis cezası ile aranan cinayet zanlısı yakalandı
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Adıyaman'da 5 yıl hapis cezası ile aranan cinayet zanlısı yakalandı

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Adıyaman'da 5 yıl hapis cezası ile aranan cinayet zanlısı yakalandı

Adıyaman'da 5 yıl hapis cezası ile aranan cinayet zanlısı polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Adıyaman'da 5 yıl hapis cezası ile aranan cinayet zanlısı polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, kent merkezinde aranması bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan A.Y, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Ö.T'yi yakalayan ekipler, 2017 yılında Giresun'da kasten adam öldürme suçundan yargılandığı davada 5 yıl hapis cezası alan ve hakkında arama kararı çıkarılan A.D'yi de gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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