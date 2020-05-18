Adıyaman'da 5 kişilik aile yemekten zehirlendi
ADIYAMAN'da, aynı aileden 5 kişi yedekleri yemekten zehirlenerek tedavi altına alındı.
18.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:39
ADIYAMAN'da, aynı aileden 5 kişi yedekleri yemekten zehirlenerek tedavi altına alındı.
Olay, gece saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Çavuş ailesi fertleri akşam saatlerinde birlikte tavuk yemeği yedi. Yemekten sonra rahatsızlanan Ramazan, Yakup, Kadir, Mehmet ve Fevziye Çavuş, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Çavuş ailesi fertlerinin tedavisine başlandı.
Kaynak: DHA