Adıyaman'da 5 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
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Adıyaman'da 5 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi tedavi altına alındı.

24.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:40
Adıyaman'da 5 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

'ın ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Atmalı köyünde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen Esra, Hiray, Ali ve Muhammet Emir Kırmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince evde yapılan ilk müdahalenin ardından Besni 'ne kaldırıldı.

Suvarlı beldesinde de sobadan sızan gazdan zehirlenen Semra Dost, sağlık ekiplerince kaldırıldığı aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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