Adıyaman'da 5 kişi karbonmonoksitten zehirlendi

24.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:40

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Atmalı köyünde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen Esra, Hiray, Ali ve Muhammet Emir Kırmaz, 112 Acil Sağlık ekiplerince evde yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Suvarlı beldesinde de sobadan sızan gazdan zehirlenen Semra Dost, sağlık ekiplerince kaldırıldığı aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA