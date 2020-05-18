Adıyaman'da 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Adıyaman'da aynı aileden 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
18.05.2020 02:28 | Son Güncelleme: 18.05.2020 02:28
Adıyaman'da aynı aileden 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde yaşayan 9 kişilik Çavuş ailesinin 5 ferdi iftar sonrası rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine aile, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Çavuş ailesinden 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan aile bireylerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA