Adıyaman'da 5 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi
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Adıyaman'da 5 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi

28.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:02
Adıyaman'da 5 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Adıyaman'da yol kenarında bulunan 5 kilogram el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Adıyaman'da yol kenarında bulunan 5 kilogram el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Varlık köyü Yoğurtlu mezrası yol ayrımında bir kişi şüpheli paket gördü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, Adıyaman-Malatya kara yolunu trafiğe kapattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekipleri yaptıkları incelemede, pakette 5 kilogram el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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