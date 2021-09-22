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Adıyaman'da "5. Gıda, Tarım Hayvancılık Fuarı" açıldı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da

Adıyaman'da açılan "5. Gıda, Tarım Hayvancılık Fuarı", 26 Eylül'e kadar gezilebilecek.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da açılan "5. Gıda, Tarım Hayvancılık Fuarı", 26 Eylül'e kadar gezilebilecek.

Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 32 ilden 70 firmanın stant açtığı fuarın açılışında konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentin coğrafi konumu dolayısıyla tarım yönünden zengin bir il olduğunu söyledi.

Kentin, badem ve Trabzon hurması üretiminde ön sıralarda yer aldıklarını ifade eden Çuhadar, "Tarımda Adıyaman'ın kat ettiği mesafeyi göz ardı edemeyiz, Trabzon hurması üretiminde Adana'dan sonra ikinci iliz, bademde üretimde ilk sırada, nar üretiminde ise 9'uncu sıradayız. 5. Gıda, Tarım Hayvancılık Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ederim." dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da tarımın öneminden bahsederek, fuarın bölgeye hitap ettiğini vurguladı.

Fuarı düzenleyen Medya Trend Fuarcılık A.Ş'nin yönetim kurulu başkanı Mustafa Gül ise geleneksel olarak fuar düzenlediklerini anımsatarak, fuar kapsamında salgına ilişkin her türlü tedbirin alındığını vurguladı.

Konuşmanın ardından açılış fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Tarım İl Müdürü Nurettin Kıyas, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Yöresel ürünlerin yanı sıra hediyelik eşyaların da bulunduğu fuar, 26 Eylül'e kadar gezilebilecek.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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